Star Academy 2023 - Axel a le pouvoir de vous faire voyager dans le temps : Bienvenue à "L'Academie de l'étoile" !

Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Et si la Star Academy existait déjà à l'époque du Roi XIV ? Pour leur évaluation, Axel et Pierre doivent préparer une improvisation théâtrale sur le thème suivant : "La Star Academy voyage dans le temps". Axel réunit ses camarades au théâtre pour réviser. L'académicien endosse donc le rôle du serviteur du Roi et présente à la cour, les deux derniers "Fanfarons" de l'aventure...