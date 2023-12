Axel En savoir plus sur

Ce soir, Axel se retrouve pour la seconde fois sur le banc des nommés. Pour défendre sa place, Axel chante "Don't Stop Me Now" de Queen. A travers ce titre, Michael Goldman souhaite challenger Axel. L'académicien va-t-il se lâcher et faire abstraction du regard des autres ? Décrochera-t-il sa place pour la tournée ?