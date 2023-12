Axel En savoir plus sur

Les élèves ont du talent pour le chant et la danse, mais il semblerait que pas seulement ! Pour détendre l'atmosphère, Axel se lance dans un show d'imitations des autres académiciens. Chacun chante sa phrase sur l'hymne de la promo, et Axel mime leur expressions faciales. Il faut avouer que c'est plutôt réussi, et ça les fait beaucoup rire !