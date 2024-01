Star Academy 2023 - Axel, Djebril, Héléna et Pierre s’affrontent lors d’un battle secret

Cette semaine, ce sont Axel, Djebril, Héléna et Pierre qui se retrouvent sur le banc des nommés. Pour défendre leur place, tous les quatre s’affrontent lors d’un battle secret. Une seule consigne était imposée : choisir un titre français. Personne ne connaît les chansons des académiciens, seules Marlène et Lucie sont dans la confidence. Axel chante “Flash”, Djebril “Carmen”, Héléna “Bravo tu as gagné” et Lomepal “Trop beau”.