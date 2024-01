Star Academy 2023 - Axel en mode journaliste : découvrez les confidences des académiciens avant la demi-finale !

Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Alors que le prime approche et que les académiciens se préparent pour décrocher une place en demi-finale, Axel endosse le rôle de journaliste et organise spontanément une interview avec ses camarades. Il les interroge sur leurs préférences : « Préférez-vous faire la première ou deuxième partie de la demi-finale ? », « Avec quel artiste aimeriez-vous interpréter votre dernière chanson ? », « Qui aimeriez-vous voir partir ? »… Les réponses sont à découvrir sans plus attendre !