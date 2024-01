Star Academy 2023 - Axel est Nicolas de L’Alias pour l’Académie des Etoiles. Découvrez son évaluation en intégralité.

Axel En savoir plus sur

C'est la dernière évaluation d'Axel ! Pour le chant, il a choisi d'interpréter la chanson "Famille" de Jean-Jacques Goldman qu'il dédie à tous ses camarades et plus particulièrement à Margot. Pour la danse, Axel a préparé une chorégraphie sur la chanson de "From Now On" de "The Greatest Showman". Et enfin pour le théâtre, Axel livre une version de la Star Académy au temps de Louis XVI. Il y glisse toutes les références en se mettant dans la peau de Nicolas de l'Alias et c'est hilarant !