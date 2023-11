Star Academy 2023 - Axel et James Blunt chantent "All The Love That I Ever Needed"



Axel En savoir plus sur Après Candice, c’est au tour d’Axel de partager la scène avec le parrain de la saison. Ensemble, ils vont chanter “All The Love That I Ever Needed” de l’artiste. Un moment privilégié pour Axel qu’il ne risque pas d’oublier…