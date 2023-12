Star Academy 2023 - Axel ouvre la saison de Noël sur « All I Want for Christmas is You »



Axel ou Lénie En savoir plus sur L'esprit de Noël s'empare du château de la Star Académy ! Axel a attendu cet instant depuis des jours... « It’s time » ! Le 1er décembre est là depuis seulement quelques minutes, que le jeune académicien chante à pleins poumons « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey !