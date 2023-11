Star Academy 2023 - « Battle secret » : Les duos nommés ont choisi leurs chansons… Découvrez

Clara, Julien, Héléna ou Marie-Maud En savoir plus sur

Comme annoncé par Michael Goldman, samedi soir, lors du prime, nous assisterons à un "battle secret" entre les duos nommés. Ils doivent garder leur chanson secrète jusqu’à la dernière minute. Seules Marlène et Lucie sont dans la confidence… Pour Héléna, il s’agit du titre « Hurt » de Christina Aguilera, pour Julien « Ces gens-là » de Jacques Brel, pour Marie-Maud, « Flamme » de Juliette Armanet et pour Clara « Only girl » de Rihanna.