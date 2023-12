Star Academy 2023 - Battle Team Footloose : le groupe des "piou-piou" se lâche !

Coach Joe En savoir plus sur

Qui a dit qu'on ne pouvait pas allier séance de sport avec chorégraphie de danse ? Avec Coach Joe, c'est possible ! Le groupe des "Piou-piou" composé de Lénie, Héléna, Margot, Julien et Axel a bien répété et ils se lâchent complètement dans une chorégraphie très sportive sur "Footloose" de Kenny Loggins. Mais vont-ils en faire autant que la team Maniac face à eux ? En tout cas, ça nous met de bonne humeur pour toute la journée !