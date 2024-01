Star Academy 2023 - "Bouchez vos oreilles." L'exercice de danse trèèès difficile de Malika

Malika a réservé un exercice bien spécial pour nos 3 académiciens restants. Ils devront faire une très courte chorégraphie en tapant des pieds et des mains... jusque-là tout va bien. Mais ils vont devoir la faire... en canon. C'est-à-dire que Julien va commencer, puis Héléna quelques secondes après, et ensuite Pierre. On va voir si chacun arrive à bien rester concentré dans son rythme...