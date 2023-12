Star Academy 2023 - "Ça n'aurait rien changé" Héléna et Pierre refont les votes du prime

Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Après le prime qui a vu Victorien partir, Héléna et Pierre se refont ce moment crucial où ils doivent éliminer un des deux académiciens restants. Samedi soir, c'est Candice qui a été sauvée par le public. Ainsi, Djebril et Victorien se sont retrouvés face à leurs camarades. Un moment que chacun redoute, mais par lequel ils doivent passer. Héléna et Pierre se refont la scène, et spéculent sur les votes et si la tournure aurait pu être complètement différente...