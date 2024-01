Star Academy 2023 - "Ça nous a mis K.O !" Le vlog très drôle d'Axel et Lénie au retour du sport

Axel, Pierre, Lénie ou Héléna En savoir plus sur

Pendant 24h, les élèves ont un caméscope avec eux, ce qui veut dire qu'ils peuvent filmer tout ce qu'ils veulent. De retour de sport, après une séance de crossfit intensive, Axel et Lénie décident de réaliser leur "vlog" et interrogent leurs camarades pour savoir comment ils se sentent. Et c'est plutôt unanime, Héléna, Pierre et Julien sont au bout de leur vie ! On a hâte de voir leurs images !