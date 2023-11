Star Academy 2023 – Candice chante “Girl on fire“ d’Alicia Keys

Candice En savoir plus sur

Pour son tout premier prime de la Star Academy, Candice décide d’interpréter un titre de soul contemporaine : “Girl on Fire” de l’artiste Alicia Keys. Candice est une passionnée de la scène. Et elle compte bien le prouver ! Elle coud des costumes pour les autres en rêvant de les porter. Autrefois très timide, les cours d’improvisations lui ont permis de se révéler, d’assumer sa passion pour le chant et son envie de briller.