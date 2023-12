Star Academy 2023 - Candice en impro ? Une vraie Commedia dell'arte !

Dans ce nouvel exercice au cours de théâtre, Pierre fait revisiter les classiques du cinéma. Les élèves piochent un papier et citent des dialogues de films, tandis qu'un autre se place au centre et doit improviser en répondant à chaque réplique. Candice se porte volontaire et on peut dire que l'académicienne a le talent de l'improvisation. Elle répond à chacun d'entre eux en se mettant dans la peau d'un nouveau personnage telle une comédienne de la commedia dell'arte !