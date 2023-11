Star Academy 2023 - Candice et Axel chantent "L’effet de masse" de Maëlle

Candice ou Axel En savoir plus sur

Nos académiciens, Axel et Candice, vont mêler leur voix sur le magnifique titre "L’effet de masse" de Maëlle, gagnante The Voice Saison 7 . Cette chanson n’a pas été sélectionnée au hasard. A travers ses mots, Maëlle dénonce les conséquences tragiques de l’effet de masse. A l’occasion de la semaine contre le harcèlement scolaire, Axel et Candice transmettent un message fort.