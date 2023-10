Star Academy 2023 - Cécile Chaduteau et Malika Benjelloun, les nouvelles profs sont sur le plateau de Quotiden

Cette saison, deux nouvelles profs vont faire partie du corps professoral et vont encadrer les élèves au Château. Cécile Chaduteau, la professeure d'expression scénique et Malika Benjelloun, la professeure de danse. On a découvert leur nom lors de la conférence de presse il y a quelques semaines. Les voici, déjà sous les feux de la rampe sur le plateau de Quotidien en compagnie de Nikos Aliagas et Michael Goldman. Avec, en cadeau, l'annonce du nom d'un nouvel élève : Axel. Découvrez les images.