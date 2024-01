Star Academy 2023 - "C'est impossible !" - Les demi-finalistes face au circuit diabolique de Coach Joe !

Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Pour cette séance de sport, Coach Joe met en compétition les demi finalistes. D'un coté Pierre et Héléna et de l'autre Axel et Julien s'affrontent. Le but de l'exercice ? Réaliser dans un premier temps le circuit sportif puis retenir les couleurs des plots dévoilés par coach joe ! Qui sera le plus rapide ? Qui arrivera à retenir la bonne combinaison ?