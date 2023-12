Star Academy 2023 - C'est la récréation avec Marlène et Lucie ! Ils imitent les profs et les autres élèves

Petit moment détente avec Marlène et Lucie en fin de répétitions. Lénie s'embarque dans des imitations plutôt réussies de ses professeurs ! Axel, lui, a le talent pour imiter d'autres élèves comme Djebril, Pierre ou encore Victorien ! En parallèle, Lucie et Djebril jouent au morpion sur le carnet de Marlène. On se croirait dans une cour de récréation !