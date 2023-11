Star Academy 2023 - C'est trop beau ! Louane et les élèves mêlent leurs voix

Louane inaugure les masterclass de la saison 2023 de la Star Academy. Après avoir parlé de sa carrière et répondu aux questions des académiciens, elle nous offre un moment suspendu dans le temps. Accompagnée de sa guitare et de la voix des élèves, elle interprète son titre "Jour 1"... et on en redemande !