Margot et Victorien auront un tableau sur "Quelques mots d'amour" de Michel Berger durant le prime de samedi. Lors des répétitions avec Lucie Bernardoni, Margot se souvient que c'est la chanson que son papa lui chantait quand elle était plus jeune. L'académicienne fond en larmes et émeut sa répétitrice.