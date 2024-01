Star Academy 2023 - "C'était trop intense" Hoshi débriefe le battle des nommés sur "Je vais t'aimer"

Samedi soir, les 4 académiciens nommés se sont confrontés sur "Je vais t'aimer" de Michel Sardou à tour de rôle. Pour Hoshi, c'était un moment très intense qui aurait pu être une "comédie musicale". Cécile est du même avis, et donne son retour à chacun d'entre eux. L'émotion était là, et très forte. Julien était plus dans l'interprétation que dans les notes, Axel a ouvert la chanson de manière magistrale, et malgré la rythmique pour Héléna, le pari est malgré tout réussi !