Star Academy 2023 - "Cette chanson, elle me terrifie", Candice en plein doute avant le prime

Candice doute beaucoup du choix de la chanson. Elle a l'impression que sa voix n'est pas assez puissante donc elle a peur et faire part de ses doutes à sa professeure. L'académicienne interprétera "Love On the Brain" de Rihanna et ça la terrifie. Cécile Chaduteau, la professeure d'expression scénique la rassure et lui donne les clés pour réussir sa prestation.