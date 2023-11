Star Academy 2023 - Clara et Julien à la recherche de l'accord parfait

Clara ou Julien En savoir plus sur

Pour cette semaine, nos académiciens ont leur destin lié avec un autre. C'est à deux qu'ils passeront lors des évaluations ce mardi. Clara et Julien se retrouvent ensemble à répéter un titre rempli d'énergie de Patrick Fiori et Florent Pagny intitulé "J'y vais". Une chanson où il faut montrer de la voix, le binôme tente alors de trouver les accords parfaits pour réussir au mieux face aux professeurs et au directeur.