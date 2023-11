Star Academy 2023 - Clara et Julien donnent de la voix sur ce titre qu'on adore !

Clara ou Julien En savoir plus sur

À la veille du prime, les binômes nommés poursuivent leurs répétitions. Avec Marlène, Clara et Julien répètent la chanson "I'll stand by you" de The Pretenders qu'ils défendront ce samedi soir. Une chanson tout en tendresse mais où il faut montrer de la voix ! Les deux académiciens reconnus pour leurs voix fortes, parviendront-ils à séduire lors du prime ?