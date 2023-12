Star Academy 2023 - Pierre chante "All of me" de John Legend. Cliquez sur la vidéo et laissez la magie opérer !



Pierre En savoir plus sur Pierre nous a habitué à ces petits moments suspendus dans le temps. S'il a épaté les professeurs sur sa reprise d'Aerosmith durant le dernier prime, cette fois-ci, il nous offre une reprise de "All Of Me" de John Legend avec son piano. C'est à écouter sans modération !