Star Academy 2023 - Colérique, timide, amoureuse... Clara passe par toutes les émotions en chanson

Cécile Chaduteau

Clara est le parfait exemple selon Cécile pour cet exercice. Sur la chanson "At Last" d'Etta James, l'académicienne donne une tout autre dimension à son interprétation selon les émotions que lui demande Cécile. En colère, timide, très heureuse ou de façon amoureuse, Clara fait passer différentes émotions sur le même texte. L'intention est là, et on voit la différence. Regardez !