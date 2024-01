Star Academy 2023 - "Come to Me". Adeline Toniutti mélange l'anglais et le français dans sa nouvelle vocalise !

Adeline Toniutti, la professeure de chant n'est pas venue les mains vides ! Elle arrive avec une toute nouvelle vocalise : "Come to Me". Pierre, Héléna et Julien répètent cette vocalise pour travailler leur anglais et français. La prof de chant est aussi dynamique qu'à son habitude et entraîne les académiciens sur la route de la finale.