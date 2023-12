Star Academy 2023 - Comment chanter juste ? La technique magique d'Adeline Toniutti

Axel ou Adeline Toniutti En savoir plus sur

Adeline Toniutti a des techniques bien particulières pour faire travailler le chant aux académiciens. Aujourd'hui, c'est Axel qui chante "Ecris l'histoire" sur le sol et les mains sur la tête. Le résultat est saisissant car sa voix porte beaucoup plus et la professeure de chant insiste sur l'importance de faire la planche avant de chanter.