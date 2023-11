Pierre De Brauer En savoir plus sur

Vous connaissez le concours d’anecdotes ? Les règles sont simples : deux mensonges et une vérité (enfin… chacun fait à sa sauce !). Pierre De Brauer, le professeur de théâtre, remixe les règles et initie les 13 académiciens à ce jeu. On constate que certains élèves sont meilleurs menteurs qu’ils pensaient…