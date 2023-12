Star Academy 2023 - Débat du soir : plutôt douche le matin ou en fin de journée ?

Moment débat au Château ! Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui des tâches ménagères. Qui fait le plus le ménage ? Djebril explique que chacun a un "degré de propreté" dans son quotidien. Puis il y a la team à se doucher le matin, et une autre team à se doucher le soir. Chacun échange sur ses habitudes... entre les maniaques et ceux qui se laissent un peu plus aller, la discussion fait bon ménage !