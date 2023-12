Star Academy 2023 - Découvrez ce cadeau qui fait trèèèèès plaisir aux élèves !

Mois de décembre oblige, tous les jours les élèves ouvrent leur case du calendrier de l'Avent. S'ils ont eu des appareils photo, la visite de Nikos, ou encore des accessoires Noël, le cadeau du jour va les surprendre et leur faire très plaisir. On n'en dit pas plus, et on vous laisse le découvrir et regarder leurs réactions. Une chose est sûre, c'est qu'ils vont en faire bon usage.