Star Academy 2023 - Découvrez la chorégraphie TRÈS rapide que Malika a réservé aux élèves sur "Beggin''' !

Pour les évaluations d'aujourd'hui, les élèves vont devoir apprendre une chorégraphie en plus de leur chanson "nostalgie". Et Malika n'a pas rigolé avec eux pour celle-ci. Sur le titre "Beggin'" de Madcon, les élèves vont devoir suivre des pas rapides sur un rythme très intense. Si certains réussissent à les exécuter, d'autres sont un peu plus en galère. Réussiront-ils à les apprendre avant leur éval ?