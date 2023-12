Star Academy 2023 - Défi sportif en chantant l'hymne "Au bout de mes rêves !"

"Show must go on !" Pour illustrer cette devise de la vie d'artiste, Coach Joe concocte un exercice de sport pour nos académiciens : un circuit de sprint dans lequel ils doivent chanter le refrain de l'hymne "Au bout de mes rêves !" Objectif : savoir se positionner quand on est en mouvement. Vous risquez de l'avoir dans la tête à votre tour !