Star Academy 2023 - Des nommés mais pas d'éliminés cette semaine : le joli cadeau de Michael Goldman

Qui dit Noël, dit... cadeaux. A quelques jours du réveillon, le directeur de la Star Academy offre son plus beau cadeau aux académiciens. Jusqu'à la dernière minute, les élèves s'attendaient à découvrir les 3 nommés de la semaine. Et bien non ! Samedi soir, après le prime, tout le monde rentrera au Château... C'est aussi ça la magie de Noël ! Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.