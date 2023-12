Star Academy 2023 - Deux évaluations au programme cette semaine... Les élèves restent bouche bée

Comme le dit Michaël Goldman en arrivant au Château, cette semaine est une semaine un peu bilan. Déjà un mois que les académiciens sont installés à Dammarie-les-Lys. Les professeurs ont envie de jauger comment les élèves ont progressé. Et cela dans tous les domaines. Quoi de mieux que de les tester sur les comédies musicales, thème de la semaine au Château. Mais avec une nouveauté : non pas une mais deux évaluations. On vous explique tout.