Star Academy 2023 - Du Rihanna ?? C'est un appel à la danse pour Candice et Clara !

Ça y est ! Les évaluations enfin passées, l'heure est à la détente au Château. Et quoi de mieux que de mettre un peu de Rihanna dans le salon pour relâcher la pression ? Pour Candice et Clara, il n'en faut pas plus pour danser sur l'iconique "Umbrella" de la chanteuse ! Face à Lénie et Héléna qui rigolent de la situation, c'est le meilleur moyen avant de connaître les deux immunisés le lendemain...