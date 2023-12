Star Academy 2023 - "Elle me contrôle", "Les planètes", "On est là", le medley de Clara, Axel et M. Pokora



Un medley qui donne la patate. Quelle générosité ! Ce soir, M. Pokora nous fait l'honneur de monter sur la scène de la Star Academy. Le showman partage un duo avec Clara sur son titre "Elle me contrôle". Avec Axel, ils interprètent le titre "Les planètes". Puis, pour clôturer ce medley, ils chantent tous les trois le titre "On est là" de l'artiste.