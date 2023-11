Star Academy 2023 - Prime du 11 novembre 2023 - Le retour au Château

Nikos Aliagas, en direct du plateau, débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima Charni sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud. Découvrez également la prestation de Louane sur son titre "Les étoiles" ; la performance du britannique James Arthur sur son nouveau titre "Just Us", puis, la prestation de Daniel Lavoie, Angelo Del Vecchio et Damien Sargue sur le titre "Belle".