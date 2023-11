Star Academy 2023 - Prime du 11 novembre 2023 - Partie 1

Place au deuxième prime de la Star Academy 2023. Ce soir, nos 13 académiciens entrent officiellement dans la compétition. Et qui dit deuxième prime, dit... présentation de l'hymne. Pour la première fois, la promotion 2023 chante et danse sur l'hymne "Au bout de mes rêves" de Jean-Jacques Goldman. Plusieurs artistes nous font l'honneur de se déplacer jusqu'au studio 217. Nous avons le plaisir d'accueillir Louane, Grand Corps Malade, Richard Cocciante puis James Arthur. Ces chanteurs vont partager la scène avec nos jeunes académiciens. Vous retrouverez le trio : Richard Cocciante, Axel et Clara ; Grand Corps Malade et Victorien ; Jenifer et Lénie ; James Arthur et Pierre ; Louane et Julien ; Grand Corps Malade et Héléna. Nos 13 académiciens ont travaillé d'arrache-pied toute la semaine au Château pour nous offrir un deuxième prime exceptionnel. Ils mettent en application les premiers conseils de leurs professeurs et directeur : Adeline Toniutti (chant), Pierre De Brauer (théâtre), Cécile Chaduteau (expression scénique), Malika Benjelloun (danse), Coach Joe (sport) et Michael Goldman.