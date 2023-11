Star Academy 2023 - Prime du 11 novembre 2023 - Partie 2

Dans cette deuxième partie de la Star Academy du 11 novembre 2023, vous découvrirez les performances des élèves aux côtés de stars de la musique. Vous connaîtrez l'élève qui quittera l'aventure... Trois académiciens sont en danger : Margot, Louis et Djebril. Tous ont été convoqués dans le bureau du directeur Michael Goldman pour faire le point sur leur situation. Ils vont redoubler d'effort et prouver qu'ils méritent de continuer l'aventure. Margot défendra sa place sur le titre "Eblouie par la nuit" de Zaz, Djebril sur le titre "Cry Me A River" de Justin Timberlake, et Louis sur le titre "Decrescendo" de Lomepal. Seulement deux d'entre eux dormiront au Château de Dammarie-les-Lys. L'un sera sauvé par le public. L'autre par les élèves. Qui quittera l'aventure ?