Star Academy 2023 - Prime du 17 novembre 2023 - Partie 1

Place au troisième prime de la Star Academy 2023. Ce soir, nos douze académiciens vont nous offrir un show sur le thème de l'enfance. Toute la semaine, ils ont répété aux côtés de Lucie et Marlène afin de nous présenter des prestations de qualité. Ce soir, vous découvrirez le tout premier tableau dansé/chanté de la saison. Lors d'une compétition lancée au château, c'est Lénie qui a remporté le battle. Retrouvez la benjamine de la Star Academy 2023 sur un tableau de Dua Lipa, "Dance The Night". De nouveaux artistes nous font l'honneur de nous rejoindre. Nous aurons le plaisir d'accueillir Patrick Bruel, Isabelle Adjani, Soolking, Mentissa et enfin, le parrain de la saison : James Blunt. D'ailleurs, James Blunt partagera la scène avec deux académiciens. Il formera un duo avec Candice sur le titre "You're beautiful" puis avec Axel sur "All The Love That I Ever Needed. Les élèves vous présenteront également un medley sur des chansons d'enfance. Au programme : "Supercalifragilisticexpialidocious", "Ce rêve bleu", "Il en faut peu pour être heureux", "Libérée Délivrée". De quoi vous replongez dans votre jeunesse.