Star Academy 2023 - Prime du 17 novembre 2023 - Partie 2

Dans cette partie du 2 du prime, les trois meilleurs élèves de la semaine s'affronteront lors d'un battle sur le titre "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday. L'élève qui aura sorti son épingle du jeu, se verra recevoir un avantage considérable pour le prime de la semaine prochaine, le samedi 25 novembre 2023. Les trois élèves nommés : Lola, Marie-Maud et Victorien vont tenter de défendre leur place. Lola chantera "Vie d'artiste" de La Zarra, Marie-Maud chantera "Make You Feel My Love" d'Adèle, puis Victorien tentera de nous convaincre sur le titre "Casting" de Christophe Maé. Les élèves vous présenteront également une collégiale. Ils vont unir leur voix sur un titre du Roi de la Pop, Michael Jackson : "Heal The World". Enfin, vous connaîtrez le sort des nommés. Qui a été sauvé par le public ? Qui a été sauvé par les élèves ?