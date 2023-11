Star Academy 2023 - Prime du 4 novembre 2023 - Partie 1

Votre école préférée rouvre ses portes ! La Star Academy, présentée par Nikos Aliagas, revient pour une saison 2023. Plus de 20 000 jeunes ont envoyé leur candidature dans l'optique d'intégrer la plus prestigieuse des académies. Etape après étape, sous l'oeil de directeur Michael Goldman et d'un jury de professionnels, la sélection s'est resserrée. Ce sont donc de nouveaux élèves ont décroché leur place pour intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure. C'est tous ensemble qu'ils vont écrire une nouvelle page de l'histoire de la Star Academy. Le vainqueur de cette édition remportera un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, lui garantissant la production d’un premier album, ainsi qu’un gain de 100 000€. Accompagnés sur scène par des artistes français et internationaux, les élèves mettront en application chaque samedi, en direct, tout ce qui leur aura été enseigné dans la semaine.