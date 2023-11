Star Academy 2023 - Prime du 4 novembre 2023 - Partie 2

Les 13 nouveaux académiciens vont nous faire rêver sur scène comme au château pendant près de 3 mois. Ils auront toutes les cartes en main pour devenir des artistes complets. Sous vos yeux, ils vont vivre une compétition intense et une expérience hors du commun. Pour tenter d'arriver en finale, les académiciens devront se surpasser semaine après semaine. Tous auront qu'un objectif : vous offrir un show exceptionnelle aux côtés des plus grandes stars. 13 élèves s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre et une nouvelle histoire. Cette année, de nouveaux professeurs intègrent également l'aventure. Aux côtés du directeur de la "Star Academy," Michaël Goldman, 5 professeurs passionnés : Adeline Toniutti (chant), Malika Benjelloun (danse), Pierre De Brauer (théâtre), Coach Joe (sport), Cécile Chaduteau (expression scénique). Puis, deux répétitrices : Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. Tous apporteront un enseignement exigeant et intense aux élèves. S'il veulent bousculer leur destin et décrocher la victoire, les académiciens devront tout donner ! (Partie 2 du prime)