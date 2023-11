Star Academy 2023 - En cours de chant, Julien sort une note de l'espace !

Julien ou Adeline Toniutti En savoir plus sur

Pour Adeline Toniutti, la professeure de chant, le rock, c'est sacré ! C'est pour ça que les académiciens ont le droit à un cours spécial rock sur le tube d'Aerosmith "Dream on". Elle réveille leurs âmes de rockeurs et même les élèves les plus réservés se lâchent. Julien sort une note venue de l'espace qui impressionne sa prof de chant et ses camarades.