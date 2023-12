Star Academy 2023 - En danse, Lénie sauve ses camarades !

Lénie En savoir plus sur

A l'occasion de la semaine placée sour le signe de la nostalgie, Michael souhaite élever le niveau en danse et surtout impressionner le chorégraphe et danseur, Kamel Ouali. Pour cela, Malika a imaginé une chorégraphie pour les évaluations. Seulement, le rtyhme est très (très) rapide. Certains académiciens n'arrivent pas à mémoriser les pas. Lénie prend le rôle de Malika et se transforme en professeure de danse !