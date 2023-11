Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Après ce second prime très riche et déjà beaucoup d'évolution chez chacun des élèves, Cécile fait part de son coup de cœur. Et cette semaine... c'est Pierre ! Sa prestation était à ses yeux "extraordinaire" et rempli d'authenticité ! Un début prometteur pour l'académicien qui, grâce à elle, aura donc accès à la Salle du public.