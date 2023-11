Star Academy 2023 / Exclu ! On s'est glissé dans les coulisses du premier prime

Vivez comme si vous y étiez l'effervescence de la première soirée de la nouvelle saison de la Star Academy. On est comme vous, on adore pouvoir se glisser dans les coulisses pour vivre ces instants magiques où le stress côtoie la légèreté et l'envie. On y était, pour vous, un document de la rédaction de MYTF1.