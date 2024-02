Star Academy 2023 - Finale du 3 février 2024 - Partie 2

Une finale riche en émotion et partage. Ce soir, pour le dernier prime de la saison, Julien et Pierre, les deux finalistes s'affrontent dans un duel/duo pour une place de gagnant. Des duos avec des invités prestigieux comme Vitaa, Patrick Fiori, Tayc, Dadju ou Patrick Bruel. Des Best of des plus belles chansons de nos académiciens finalistes. Sans oublier les envoyés spéciaux dans leur QG à Pau ou Villedieu les poêles. prêt pour la grande finale 2023 ? c'est parti !